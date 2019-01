SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El conductor Marley rompió el silencio tras las fuertes repercusiones generadas en las redes sociales luego de que publicara una foto de su hijo Mirko con una remera verde, lo que fue interpretado como un mensaje a favor de la legalización del aborto.

"No todo lo verde significa aborto por favor un poco de neuronas es una simple remera", manifestó Marley en diálogo con diario Clarín. Y agregó: "Si fue con intención la criatura no tiene la culpa, él no eligió qué vestir".

MIRKO.jpg

En diálogo con Clarín, el presentador de TV realizó sorpresivas declaraciones: "Creo que las feminazis se adueñaron del color verde". Y remató: "¿Esta clase de gente con cero neuronas es la que promulgá el aborto! Ignorantes".

Por último, explicó el mensaje de la remera de Mirko: "Es una taradez. Es una remera de Mimo que dice Lo quiero ya!. Que habla del capricho de los niños cuando quieren algo de inmediato".