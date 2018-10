Marixa Bali recordó el día que le pegó a Menem

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La vedette Marixa Bali relató una insólita anécdota que vivió con el ex presidente Carlos Menem, en la que terminó golpeándolo muy fuerte con una pelota de tenis.

Invitada a Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe, la modelo y bailarina reveló cómo golpeó a Menem durante un juego benéfico de tenis.

Embed

"Me toca con Ova Sabatini, Ricardo Darín y Carlos Calvo. Pelotazo va, pelotazo viene para cualquier lado, a mí no me importaba nada", contó.

Y resaltó: "Se hace como un set, volvemos a jugar y en eso que yo estaba distraída le pego un pelotazo en la cabeza a Menem. Entonces se para y me dice:'No sólo te voy a echar del partido, del país'".