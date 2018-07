Mario Pergolini estrena nueva proyecto periodístico

El conductor Mario Pergolini estrena proyecto periodístico a través de un modo no tradicional: encabezará un noticiero que se transmitirá por el vivo de la red social Instagram. El producto saldrá al aire el 1 de agosto.

El informativo digital durará entre 10 y 12 minutos diarios, mientras que en simultáneo la cuenta tendrá en sus stories noticias que informan de una forma rápida y sencilla la actualidad del país.

“Esto no es un volver. Me pareció que se venían tiempos distintos y la verdad es que ya hacía más de 25 años que le había dedicado a la TV y a la radio. Hoy me cuesta mucho encontrarle un sentido a ser parte de un canal de noticias como TN o C5N”, expresó Pergolini.

El proyecto apunta a cooptar a una audiencia joven, por debajo de los 40 años, que consume las noticias de una forma más informal, por eso la elección de una plataforma no tradicional.