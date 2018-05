Ayer, en el marco del debate por comisiones por el proyecto de Interrupción Legal del Embarazo, la actriz Marina Glezer expuso en el Congreso a favor del aborto legal, seguro y gratuito y contó desde su propia experiencia las dificultades que deben sufrir las mujeres por la clandestinidad en que está sumida la práctica.

“Hace ocho años, cuando tenía 27, decidí hacer público mi relato en primera persona. Recibí amenazas, telefónicas y contundentes. Me llamaron asesina. También recibí muchas cartas de pedidos de ayuda de mujeres con embarazos no deseados, cuerpos gestantes sin saber qué hacer”, comenzó Glezer, quien en varias ocasiones contó que abortó a los 18 años.

En este sentido, aseguró que hoy, a sus 37 años, aún está “agradecida” por las decisiones que tomó de adolescente. Sostuvo que “es injusto pensar que abortar es matar, mientras que es morir”, y cuestionó que “pudiendo procrear a partir de aproximadamente los 11 años no haya un Estado responsable” que eduque para prevenir “embarazos no deseados”. “Igual nos embarazamos, e igual abortamos clandestinamente”, resaltó.

“Todos tenemos una prima, una tía, una amiga, una sobrina, una amiga, una hija que abortó. Yo aborté y no me morí. Cuando decidí abortar, por suerte, tenía el dinero: era el año 1999 y salió 800 pesos. (4 salarios mínimos vital y móvil actuales). El aborto seguro fue un privilegio de clase. Quien no tiene recursos puede morir. Ni esa persona ni yo tenemos libertad legítima en la decisión. Es gravísimo”, expresó Glezer, conmovida.

La actriz sostuvo que “quien se embaraza por accidente no puede ser madre por obligación” y le habló, puntualmente, a los diputados y diputadas que se posicionaron en contra de la ley: “Necesitamos, ya mismo, educación sexual para decidir, anticonceptivos para prevenir y legalidad para no morir. Porque el aborto existe. Y hay que legalizarlo. Estamos en sus manos”.

Además, al inicio de su intervención, se pronunció contra el operativo que llevó a cabo ayer la Policía en el subte porteño. “Hoy a la mañana vine en subte, llegué bastante tarde. Estoy en contra de la represión a los trabajadores, estoy en contra de la represión”, remarcó.