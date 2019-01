SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Luego de que se conociera que ya no se encuentra internada en una clínica psiquiátrica, la periodista Mariela Fenández reapareció en los medios en un cruce con un móvil de Los ángeles de la mañana.

La conductora de C5N habló de cómo se encuentra su salud, tras el cuadro de estrés postraumático que sufrió a fines del año pasado, que la llevó a internarse.

Fernández detalló que vivió un mes muy difícil ya que la fecha de su cumpleaños y la de su padre son muy cercanas, y también se cumplía un año de la muerte de él.

Embed

Además, consideró que "es la gran leona de esta historia" por cómo la ayuda a mejorar, junto con su madre y su pareja. "Yo estoy mejor. Gracias por preocuparse y por estar pendiente de mi salud. Estuve internada en la clínica Las Heras por un estrés postraumático a raíz de una angustia muy fuerte que se acrecentó en los primeros días de diciembre", relató.

Y agregó: "Yo tengo mucha alegría y me gusta transmitirla cuando trabajo, y si no tengo esa autenticidad, me parece que no lo vale".

La conductora explicó que ahora está "haciendo un tratamiento ambulatorio para terminar de salir de esta depresión" aceptando la muerte de su padre y que hay que "seguir adelante con todo lo que esa tristeza lleva".

"Jamás pensé que la muerte de un padre me iba a generar tanto dolor.Me parece que trágica es la muerte de un hijo y no me quiero imaginar lo que debe sentir la gente que pierde a un hijo porque es algo contranatura, pero la verdad es que a mí me tocó esta historia. Me partió al medio"señaló.

Y completó: "Estoy bien, es angustia y dolor y todavía tengo un nudo en la garganta".