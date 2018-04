La conductora Mariela Fernández tomó la decisión de no participar más de "Cortá por Lozano" y "TVR", dos ciclos en los que había empezado a trabajar poco tiempo atrás, por problemas personales.

En declaraciones a PrimiciasYa.com, Fernández explicó que la muerte de su padre la tiene muy afectada y ese sería el principal motivo de sus alejamientos.

"En lo personal hace muy poquito falleció mi viejo y la verdad que estoy muy angustiada y mal con este tema. Algo que en otro momento me lo hubiera bancado estoicamente, hoy el dolor por la pérdida me hace flaquear", apuntó.

Sobre su salida del programa que conduce Veronica Lozano en Telefe, señaló que no le "daban los tiempos". "Estoy terminando en la radio, FM 100, a la una y cuarto de la tarde y tenía que estar al aire en vivo a las dos y media en Martínez. Estaba llegando muy justo al programa".

Y añadió: "No hay nada más que eso. Salía con el tiempo justo de la radio y tenía que llegar, cambiarme, maquillarme, vestir... Una locura"

En tanto que sobre TVR explicó que es "por el mismo motivo, algo personal". "Me tiene mal lo de mi viejo y no tengo energías. Me sobrepasó la situación, me di cuenta que debía transitar el duelo y después pensar en tomar nuevos trabajos", confesó.