Mariano Iúdica defendió al ex funcionario Guillermo Moreno y sorprendió a todos en Polémica en el Bar.

El conductor del ciclo llenó de elogios al ex secretario de Comercio. "Es un Moreno que no tiene departamentos de 500 pisos, que no tiene 200 hectáreas, que no tiene carteras de 200 mil dólares", arrancó.

El debate se daba en medio de la difusión de escuchas ilegales que le hicieron y pasaron en TN y América.

Iúdica remató: "Moreno tiene que estar, hoy un Moreno... a los supermercadistas se le llenaría el culo de preguntas", lanzó por la presión que ejercía el funcionario de Cristina Kirchner para que no se subieran los precios.