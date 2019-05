Polémica en el Bar tuvo un fuerte cruce entre Mariano Iúdica y Pablo Duggan que terminó en una confesión nunca antes dicha por el conductor, al admitir que con el kirchnerismo estaba mucho mejor.

"Ni Macri, ni Cristina. Ninguno de los dos funcionó. ¿Con quién estábamos mejor? Con Cristina, te lo tomo. Pero no es así, tiene que haber una alternativa", aseguró el conductor.

Y ante la negativa de Duggan, quien afirmaba que al presidencia se decidiría entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri, Iúdica continuó: "Falta Pablo, todavía falta. Si no salieron a medir, si no cerraron las listas. No confundan a la gente en la casa. Ni Cristina ya ganó, ni la tercera fuerza no existe". Y pidió: "Querés manejar la polarización. No polarices más".