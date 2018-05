Mariano Iúdica: "Soy un kirchnerista macrista"

Mariano Iúdica se ubicó en un lugar político impensado en una entrevista con Luis Novaresio.

Fue anoche en una nota con el periodista en el canal A24. Allí, el conductor se proclamó: "Soy un kirchnerista macrista".

Antes había afirmado que Néstor Kirchner "es uno de los mejores presidente que tuvo la historia argentina".

Además, elogió a Mauricio Macri, criticó duramente a Cristina Kirchner y se enojó con los funcionarios que tienen plata en el exterior.

"Me re contra jode que tengan plata afuera, me parece una obscenidad. Y más plantarse y decirlo. Eso no va, porque vos después dejás que te ataquen los que destruyeron el país", afirmó Iúdica.