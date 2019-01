SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El conductor de Involucrados, Mariano Iúdica, utilizó la excusa de que en los últimos días se llegó a un "record histórico" de consumo para justificar los cortes de luz, pero una usuaria afectada les dijo de todo y reclamó para que los empresarios den la cara.

"Acá estamos con otra vecina indignada", la presentó la movilera mientras el presentador le preguntó cómo le afectaba estar 72hs sin luz.

Ante esto, la vecina arremetió: “Sara me llamo, 72 horas sin luz. Lo que a mí me gustaría saber es donde están los dueños de las empresas, donde están los dueños de Edesur y Edenor. Porque ustedes nos vienen a hacer notas a nosotros y está bárbaro pero no les conocemos las caras a los responsables".

Y arremetió: "Acá hay gente mayor que no pueden bajar de sus casas, no tienen agua, hay mujeres embarazadas que no tienen agua. Ayer casi se muere una persona que necesitaba ser nebulizada y no la pudieron bajar. ¿Dónde están los dueños de las empresas que son los que nos cobran a nosotros esas facturas de 3000, 4000 pesos? Queremos conocerles las caras porque estamos hartos", agregó.

"Nosotros necesitamos trabajar para pagar las facturas que nos cobran y hace tres dias que no trabajamos, ustedes pongan las excusas que quieran. ¿Dónde estan los que se llevan la plata? De Macri nos vamos a acordar en las urnas", sentenció.