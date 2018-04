Mariana Zuvic: "Máximo Kirchner se rateaba del jardín"

La diputada del Parlasur Mariana Zuvic reveló una insólita e incomprobable anécdota sobre la vida escolar de Máximo Kirchner y la relación con sus padres, Néstor y Crisitina Kirchner.

Zuvic, quien se encuentra presentado un libro sobre la vida de los Kirchner visitó "El diario de Mariana" y, entre otras cosas, contó que Máximo Kirchner "era problemático" y que llegó a "ratearse del jardín".

La dirigente oficialista no se quedó ahí, sino que también dió un panorama de la vida del ex diputado de niño y deslizó la supuesta existencia de problemas familiares, aunque no presentó ninguna prueba. Sin embargo, no fue detenida por la conductora del programa.