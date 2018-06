La madre de Valentino, el niño electrodependiente que falleció el lunes pasado tras un corte de luz en su domicilio, señaló a Edesur como responsable por la muerte de su hijo: “El día que falleció Valentino llamé un montón de veces a Edesur, les supliqué y expliqué que mi nene estaba conectado a oxígeno y me dijeron que no podían hacer nada”; al tiempo que expresó: “Ninguna autoridad provincial se comunicó aún conmigo”.

En diálogo con el programa radial Crónica Anunciada, que se emite por FM La Patriada, Mariana Medina contó que “Valentino quedó con parálisis cerebral a raíz de un accidente, necesitaba de oxígeno para respirar, por eso era necesaria la luz”; y agregó: “Desde que tuvo la parálisis cerebral, el suministro de luz era malo, se cortaba más seguido y aumentó mucho el consumo: de gastar 1500 pesos pasamos a 6 mil por mes. No podíamos pagar ese monto”.

En este sentido, la madre denunció que “cortaban la luz durante muchas horas, el día que falleció Valentino cortaron desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche”; y explicó: “Yo no podía pagar la deuda de la luz porque era mucha plata y yo estoy sin trabajo, pero desde Edesur no entendían. Les explicaba que tenía un hijo electrodependiente y ellos me decían que me cortaban por falta de pago, que no podían hacer nada”.

Por otro lado, aseguró que en distintas oportunidades intentó “anotar a Valentino en el registro de electrodependientes, pero desde Edesur decían que no existía esa ley”. También subrayó: “Desde la empresa eléctrica, la respuesta que daban era que nos cortaban la luz por la deuda que teníamos”.

Además, reveló: “Mi hijo falleció el lunes y recién el sábado pude velarlo porque no me entregaban el cuerpo. En la morgue querían hacerle una autopsia a mi hijo y me dijeron que si no llamaba a un canal de televisión o no hacía lío, lamentablemente no podían entregarme el cuerpo de Valentino”

Por último, Medina pidió: “Edesur no tendría que cortarle la luz a las personas que lo necesitan, mi hijo necesitaba de la luz para poder vivir”. “Es de terror lo que estamos viviendo, como le cortan la luz a los electrodependientes y a los jubilados también", concluyó.