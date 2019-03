Fabbiani a Nair Galarza: "Me llama la atención que digas 'falleció', como si se tratara de una muerte natural"

Mariana Fabbiani entrevistó a Nair Galarza, quien el año pasado se convirtió en la mujer más joven condenada a prisión perpetua por "homicidio agravado" contra su pareja, Fernando. La conductora aprovechó la charla para cuestionarle que diga que el joven "falleció, como si se tratara de una muerte natural".

"¿Qué pensabas?", le preguntó Fabbiani a Nair. La joven respondió que "no tenía nada en la mente" y que no recuerda cómo llegó a su casa, sino que "era una bola de nervios". "Tomé conciencia tres meses después de que Fernando había fallecido", agregó.

Ante esta afirmación, la conductora le cuestionó: "Me llama la atención que repitas que Fernando 'falleció', como si se tratara de una muerte natural". Galarza le respondió que el hecho de "que haya sido accidental o no" no cambia la realidad, que es "que hay una persona que falleció".

Pese a ello, la joven manifestó sentirse "culpable" porque Fernando "era una persona" y tenía prácticamente su edad. "¿Si me sentí responsable de lo que pasó? Te diría que no", remató.

En julio del año pasado, Galarza se transformó en la mujer más joven condenada en Argentina a prisión perpetua por "homicidio agravado", la sentencia no está firme y depende de la Cámara de Casación Penal de Paraná.

