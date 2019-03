Carmela Bárbaro, una ex integrante del DDM, asegura: "Mariana Fabbiani me decepcionó"

El Diario de Mariana, el programa ultra oficialista que conduce Mariana Fabbiani en las tardes de El Trece, está en un período de transición luego de varias bajas polémicas. Entre ellas, la periodista Carmela Bárbaro, quien junto a Luis Bremer dejaron el ciclo en medio de conflictos por la pluralidad del programa de el Grupo Clarín.

"Estábamos en el medio de una negociación y de repente me dijeron que no me querían más. Fue un golpe muy duro", expresó, entrevistada por la Revista Pronto.

Y aseguró que la noticia no la tomó por sorpresa: "Me bajoneó, pero no tanto. No me deprimí pero tampoco me lo esperaba y no tenía un plan B. Por suerte no me agarró en mi peor crisis económica. Me echaron y no fue en los mejores términos porque me lo dijo un desconocido".

Para concluir con su crítica, la periodista habló de la decepción que tuvo con la conductora del ciclo: "Mariana estaba de vacaciones, me mandó un mensaje y después dejó de responderme. Me decepcionó porque me hubiese gustado tomar un café con ella. No soy ingenua y entiendo el rol que ocupa cada uno. Ella es la conductora del programa, pero también la mujer del dueño de la productora".