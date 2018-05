Mariana Fabbiani volvió a su programa: "Sentí que me moría"

Mariana Fabbiani volvió a su programa diario en El Trece tras su internación por un cuadro de deshidratación y detalló sus vivencias: "Sentí que me moría, no sé si alguien se deshidrató, es una sensación espantosa, lo que entró a la clínica no era yo".

"Me pasó que soy madre y veníamos de tres días sin dormir porque Maxi (su hijo) se sentía mal, me acosté a las dos y media de la madrugada porque estuve cuidándolo y yo me desperté a las cinco sintiéndome mal", describió la conductora sobre el comienzo de sus síntomas.

También contó que el día de la internación ya estaba vestida para ir al programa pero que el cuerpo no le respondía y no podía levantarse del piso. "El parar estos días me hizo pensar muchas cosas, como uno no registra el cuerpo y siempre cree que puede un poco más".

Una de las perlitas del desafortunado día fue su llegada al hospital: "Entré con una gorrita para que no me reconocieran y el de seguridad me dijo 'pediatría por allá' y le dije 'soy adulta'".

"Cuando te pasan todas las cosas juntas, que tienen solución pero uno se asusta, uno tiene que parar y valorar las cosas, cuanto valoré tener atención médica, cuántas veces hablamos acá que la gente va a un hospital púbico y tiene que esperar tantas horas para que lo atiendan. Lo que me pasó fue porque me bajaron las defensas, eso también es producto del estrés", fue su reflexión final.

