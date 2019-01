Mariana Brey se quebró al aire al hablar del caso de Thelma Fardin

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La periodista Mariana Brey, quien forma parte del panel de "Los Ángeles de la Mañana" vivió un duro momento al aire mientras debatían la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés por violación.

"Voy a contar algo que me pasó que no lo quiero hacer un drama porque por suerte no fue un drama para mi vida", comenzó el relato de la periodista de El Trece.

Y continuó: "Alrededor de los siete años, y me pasa porque ahora Luca (hijo) tiene esa edad, yo iba mucho a la casa de un vecino. Doña Polola que era como una abuela para mi".

Al momento que nombró a su vecina, la panelista no pudo continuar con su relato y rompió en llanto. El conductor, Ángel de Brito, pidió que no siguiera contando su historia y cambió de tema.