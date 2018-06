La conductora de "Telenoche", María Laura Santillán, confesó que extraña a su ex compañero de conducción, Santo Biasatti. Tras su salida de El Trece en diciembre de 2017, el periodista comenzó a trabajar en el canal Crónica.

En diálogo con el programa "Por si las moscas", la periodista compartió sus sentimientos: "Lo extraño, me falta Santo, pero él me dice que no lo puedo extrañar porque se extraña a la gente que no está físicamente".

"Me dice: 'Usted, nena, me tiene al alcance. Me llama, nos juntamos a comer y listo'". Y concluyó: "Siempre me reta, no quiere que diga que lo extraño". Tras pasar 14 años frente a Telenoche, Biasatti arribó a la pantalla de Crónica con el programa "Santo Día".