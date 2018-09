María Julia Oliván: "No entiendo por qué la gente hace piquetes"

La panelista de Intratables María Julia Olivan afirmó que no entiende por qué las personas hacen piquetes. Además afirmó que el Gobierno nacional atiende los reclamos por más ayuda social.

"Uno podría entenderlo si hubiera un ministerio de Desarrollo Social que no le diera ni cinco de bola al asistencialismo. Si no hubiese más planes. Si no ocupasen una parte importante del Presupuesto", afirmó Oliván.

Olivan.mp4

La panelista además sostuvo que el periodismo debe dejar de "jugar a la postverdad" y los periodistas dejar de atacarse entre unos y otros. "

"Yo no digo que esta asistencia sea una solución al drama de fondo que origina más pobreza", afirmó Oliván.