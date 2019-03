El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de la Capital Federal rechazó el pedido de la ex diputada Margarita Stolbizer para el decomiso de bienes de la familia Kirchner en la causa Los Sauces. El tribunal, que esta semana había exigido que Florencia Kirchner vuelva al país dentro de 15 días, además determinó que la líder del GEN no reúne los requisitos para ser Amicus Curiae. Desde la defensa de la ex legisladora cuestionaron la decisión y apuntaron contra el gobierno.

La abogada de Stolbizer apuntó contra el Gobierno por esta decisión judicial: "Es un show de prensa"

"El carácter activo que pudo haber adquirido la Dra. Margarita Stolbizer a lo largo de la investigación preliminar, no habilita al tribunal para dar respuesta a la petición promovida, puesto que ello, implicaría el reconocimiento de facultades que le son, indudablemente, ajenas", estableció el tribunal.

Embed

Al momento de justificar la salida de Stolbizer, el TOF 5 sostuvo: "este tribunal presenta notables dificultades a la hora de reconocerle a la denunciante, el carácter de Amicus Curiae por ella ostentado, toda vez que, al menos a partir de la regulación vigente, la Dra. Stolbizer no reúne los requisitos necesarios a fin de quedar comprendida en ninguna de las normativas arriba mencionadas".

Desde la defensa de Stolbizer, la abogada Silvina Martínez repudió la decisión del Tribunal que considera "infundada" y lamentó que el gobierno nacional no haya solicitado mediante la Oficina Anticorrupción o la Unidad de Información Financiera (UIF) el pedido de decomiso de bienes. "Se manifiestan a favor de la extinción de dominio, pero es un show de prensa, porque esta vez no se presentaron", sostuvo.

Esta semana, los jueces del Tribunal Oral Federal 5 Adriana Pallioti y Daniel Obligado decidieron conceder a la hija de la ex presidenta Cristina Kirchner sòlo "una prórroga por el término de quince días, desde el 21 de marzo al 4 de abril de 2019, para permanecer en la ciudad de La Habana, Cuba". La defensa de la hija de la senadora Cristina Kirchner había pedido 45 días.