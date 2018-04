Margarita Stolbizer: "No me gusta que me encasillen como la denunciadora de Cristina"

La titular del Partido GEN, Margarita Stolbizer, analizó la actualidad parlamentaria y aseguró que no extraña "para nada al Congreso"; al tiempo que se diferenció del calificativo de "denunciadora serial". ”He hecho una labor parlamentaria enorme, no me gusta que me encasillen como la denunciadora de Cristina Kirchner”, confesó.

En una entrevista exclusiva al programa Crónica Anunciada, que se emite por FM La Patriada, la ex diputada nacional criticó al gobierno nacional por el tarifazo al considerar que “la mayoría de los funcionarios nunca tuvieron problemas para pagar la luz" y los calificó de "insensibles”. En la misma línea, acusó al Ministro de Energía Juan José Aranguren: “Sigue contratando ONG's fantasmas como hacía De Vido”.

En relación al rol de la justicia, calificó como “un escándalo” la intervención del Partido Justicialista, mientras afirmó que en causas de corrupción como la de Odebrecht "no pasa nada, quizás sea porque está involucrado el primo de Macri”.

“Mucha gente que votó a Cambiemos ahora se dan cuenta que no cumplieron ni siquiera en terminar con el kirchnerismo”, manifestó, aunque remarcó que “en este Gobierno no hay episodios de corrupción de la gravedad y de la cantidad de kirchnerismo. Pero en dos años se le juntaron muchísimas causas”.

Sobre el Frente Renovador, la dirigente indicó que el partido tiene "una agenda social muy fuerte, con un equipo con gente muy valiosa". Sin embargo, lanzó duras críticas contra el espacio de Sergio Massa: “Me parecen una bestialidad las políticas de seguridad de su espacio”.

De cara a las próximas elecciones presidenciales, concluyó: ”Tenemos que construir una alternativa progresista para 2019”.