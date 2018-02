La ex diputada nacional Margarita Stolbizer se refirió a las recientes reuniones entre dirigentes del massismo con referentes kirchneristas y randazzistas y aseguró que "no lo ve" al líder del Frente Renovador "sumándose a la unidad peronista", al tiempo que anticipó: "Si él quiere ir a una PASO peronista yo no iría con él".

En diálogo con el programa Crónica Anunciada, que se emite por FM La Patriada, Stolbizer confirmó que se reunió con los dirigentes Martín Lousteau, Miguel Lifschitz y Ricardo Alfonsín "para tomar un café y discutir de actualidad". Sin embargo, aseguró que"no hay más que eso", aunque vaticinó de cara a 2019: "Me gustaría construir algo parecido a UNEN".

Embed

”Mi reunión con los radicales no significa que me haya alejado de Massa”, expresó en relación al armado político, aunque aclaró que ella "no es del Frente Renovador" sino que mantiene una alianza electoral con Massa. ”Las reuniones del peronismo me pasan lejísimo. Massa o Solá pueden hacer lo que quieran”, advirtió en relación al tema.

Además, respecto a la discusión que habilitó el Gobierno para tratar el aborto en el Congreso, Stolbizer fue categórica al asegurar que le parece "muy bien" el paso que se dio y apuntó: "El proyecto de despenalización del aborto estuvo frenado mucho tiempo durante el gobierno de Cristina Kirchner. Es necesario que se debata".

Por último, la referente del GEN también se refirió a las escuchas difundidas por Luis Majul, en donde Cristina Kirchner la insulta en una conversación privada con Oscar Parrilli y afirmó: "No le doy importancia, sí me parece grave que se escuche y se difundan las conversaciones de una dirigente opositora". Y concluyó: ”Las escuchas a Cristina no tienen ninguna significación legal".