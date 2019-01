La líder del GEN descartó la propuesta del diputado nacional, que intentaba acercarla al oficialismo: "No cumplieron ninguna de sus propuestas electorales", explicó.

La líder del GEN, Margarita Stolbizer, salió a responder la propuesta de Martín Lousteau, quien intentó acercarla al oficialismo, y descartó de lleno sumarse a Cambiemos: "Tendremos una expresión electoral este año, que no será ninguno de los términos que expresan Cambiemos ni el Kirchnerismo", argumentó.

En un comunicado al que tuvo acceso El Destape, Stolbizer enumeró 7 motivos por los que le dice "no" a la propuesta del diputado nacional, quien en declaraciones al diario Clarín sostuvo que "Cambiemos tiene que ampliarse cuanto antes" y sugirió los nombres de la ex candidata presidencial y del gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, como posibles incorporaciones.

"No podemos ser Cambiemos porque la Coalición de gobierno, -liderada en exclusiva por el PRO-, no cree en la política ni en el estado; ha rechazado un pacto social y no ha cumplido ninguna de sus promesas electorales", se explican desde el GEN en el comunicado. Luego sostiene que "aumentaron 2.2 millones de personas pobres como consecuencia del desastre de su política económica".

"No resolvieron ninguno de los problemas que tenemos, los que subestimaron, -como la inflación-, y demostraron impericia, falta de ideas e insensibilidad para resolver los aumentos de tarifas", advierten y afirman que en el oficialismo "creen en una sociedad de pobres contenidos con impuestos de la clase media, pero donde nunca se toca a los que más tienen y pueden". En la misiva, que lleva la firma de Margarita Stolbizer, suman: "Tampoco construyeron una empatía ética para alivianar la carga de lo que sufren".

Además, desde el GEN también salieron a diferenciarse de la doctrina Bullrich al sostener que el gobierno "descalifica las protestas sociales sin analizar causas y promueve la represión, la mano dura y que se armen los que quieran".

"La seguridad debe ser garantizada por el estado. Ellos condecoran al policía que mata por la espalda y nosotros consideramos que es un crimen", agregaron.

Por último, desde el espacio conducido por Stolbizer aprovecharon la oportunidad para volver a marcar distancia de Cristina Kirchner, y, al igual que Lifschitz, garantizaron la creación de una tercera alternativa por fuera del oficialismo y la oposición del kirchnerismo: "Tendremos una expresión electoral este año, que no será ninguno de los términos que expresan Cambiemos ni el Kirchnerismo".