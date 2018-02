La dirigente del GEN Margarita Stolbizer opinó sobre la difusión de las conversaciones telefónicas entre el ex titular de la AFI, Oscar Parrilli y la ex presidenta Cristina Kirchner y sorprendió con su análisis: "Le doy la razón a Parrilli, me parece muy mal la realización de la escucha".

En diálogo con Reynaldo Sietecase por Radio Con Vos, la dirigente se refirió a los dichos que la Presidenta habría lanzado hacia su persona: "No es nada extraño que un dirigente político hable mal de otro. Por eso tomé esto con humor, no entiendo porque se le da tanta importancia".

"Me parece muy mal la realización de la escucha, ahora que terminen desprotegiendo esa información me parece peor, en eso le doy la razón a Parrili. La Agencia Federal de Inteligencia no sirve para nada más que espiar y perseguir dirigentes opositores", advirtió.

Por otro lado, se refirió a la reunión del peronismo en la UNMET: "Lo que no me gustó de 'la foto' que mostraba un peronismo unido, era la falta de mujeres. Hace 15 años que el peronismo va a las elecciones dividido, y nunca se va a volver a reunir. Macri creó una fuerza moderna de derecha, debemos crear una fuerza moderna más de izquierda".

Además, se refirió a la renuncia de Díaz Gilligan: "Es la misma situación que la de Luis Caputo. Sacan a Gilligan y defienden a Caputo, aunque tampoco serviría para nada sacar a Caputo, pondrían en su lugar a otro igual. Si la titular de la Oficina Anticorrupción es una persona tan identificada con el partido, sus fallos son poco creíbles".

Por último, se refirió al debate por la despenalización del aborto: "En mis años como diputada siempre fui firmante del proyecto para despenalizar el aborto. El primer punto de la campaña es la despenalización, es una locura pensar que una mujer que practica un aborto deba terminar presa".