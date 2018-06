La titular del Comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, renovó su confianza en el Presidente, a pesar de que reveló que "aumentó la cantidad de chicos en el comedor". "Por supuesto que lo volvería a votar a Macri y lo seguiré apoyando"; al tiempo que se refirió a la situación social que atraviesa el país: "Ahora hay pobreza y se puede decir, antes se ocultaba".

En diálogo con el programa radial Crónica Anunciada, que se emite por FM La Patriada, Barrientos salió a apoyar al Presidente: "El día que Macri no esté más en política, no apoyo más a nadie". Además, aclaró sobre una posible candidatura de su parte: "No voy a ser candidata, no me interesa la política, ya estoy grande para eso".

Embed

Por otro lado, la referente social señaló que "en este tiempo aumentó la cantidad de chicos en el comedor: de 2100 a 2250 en estos meses"; y agregó: "Vienen más personas al comedor, porque hay familias que se quedaron sin trabajo y no alcanza".

Por último, afirmó: ”Venimos de un Gobierno que nos dejó en la ruina y este Gobierno está pagando todo”. Y envió un mensaje a la sociedad: ”A la gente que está mal le digo que hay que seguir poniendo el pecho y salir a trabajar por la Argentina que queremos”.