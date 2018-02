Marcos Peña sobre Triaca: "No es algo que deba costarle el cargo"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, rompió el silencio en relación al escándalo que involucra la ministro de Trabajo Jorge Triaca y dejó en claro que, para el Gobierno nacional, esto no debería ser motivo para echar al funcionario.

LEE MÁS "Sindicalista pidió respetar lo que dice Triaca sobre su ex empleada"

Antes de la conferencia de prensa anunciada, Peña habló con Marcelo Longobardi en Radio Mitre y minimizó la situación de Triaca, que no solo maltrató a su ex empleada Sandra Heredia tras tenerla en negro y ponerla como empleada en el SOMU, sindicato intervenido por presuntos manejos irregulares.

Para Peña, haber puesto a una empleada propia en el SOMU fue "un error" de Triaca

"Fue un error", dijo Peña en relación a la decisión de Triaca de poner a Heredia como empleada del ex gremio de Omar "Caballo" Suárez. Además, calificó como "excelente ministro" a Triaca y dejó en claro el "respaldo" a su labor. "No sentimos que sea algo que tenga que costarle el cargo", dijo sobre el ministro de Trabajo que tenía empleo no registrado en su quinta familiar.

Asimismo, Peña contestó a la CGT, que rechazó públicamente a la reforma laboral, y enfatizó que "no podemos aceptar no debatir cambios en un sistema laboral injusto y obsoleto". Sobre las paritarias, reiteró que para el Gobierno la meta de inflación del 15% es "una responsabilidad compartida por todos los sectores".

LEE MÁS "El juez que sobreseyó a Arribas puso a su cuñado a trabajar en el SOMU"