Marcos Peña respondió si Mauricio Macri alguna vez podrá ser entrevistado por un medio opositor.

El Presidente no acepta notas de medios críticos y sólo es entrevistado por medios afines o ultraoficialistas.

En una nota con Página 12, el Jefe de Gabinete respondió a esta problemática del acceso a la información de opositores a Cambiemos.

"En la última entrevista, hace un año, le preguntamos si el presidente Mauricio Macri le iba a dar un reportaje a Página 12. Y nos dijo que “es posible”...", le consultaron los periodista a Peña.

Y el jefe de ministros respondió: "Sostengo mi respuesta. (Se ríe.) Todo es posible", afirmó con sorna.

Sobre le periodismo, Peña aseguró: "Consideramos que hablar de periodismo es hablar de una profesión y que agregarle un adjetivo a eso, sea el que sea, es algo que desmerece la profesión y a los que la practican. No aceptamos la idea de plantear que juegan un rol de oficialistas y opositores".

Y cerró sobre el tema: "El rol del Estado es garantizar la libertad de expresión, garantizar la transparencia en la distribución de recursos publicitarios, cosa que venimos haciendo. Garantizar que todo el mundo pueda acceder, dar reportajes, hablar, dar conferencias de prensa. No estamos tan convencidos de que la responsabilidad del Estado sea garantizar líneas editoriales. En todo caso también están los medios públicos, que también tienen muchas instancias de diversidad y creo que nadie puede decir que los medios públicos hoy juegan un rol de medios oficialistas. Como dijimos en su momento, se acabó la guerra con el periodismo y lo hemos podido sostener. Después hay una doble realidad compleja, la transición comunicacional y tecnológica que está generando una crisis en todo el mundo para los medios de comunicación con el remanente de muchas discusiones de empresarios que vaciaron los medios, porque evidentemente no tenían que ver con el objetivo periodístico. Y eso es un tema que miramos con preocupación y tratamos de acompañar. Pero no todo es lo mismo".