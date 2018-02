El jefe de Gabinete, Marcos Peña, justificó los despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) con un argumento poco feliz, en la mesa de Mirtha Legrand.

La ‘Diva de los Almuerzos’ debió preguntarle a Peña sobre los 250 despidos de profesionales y técnicos del INTI debido a la insistencia de los televidentes y el funcionario respondió de la peor manera.

“Hay una cantidad de empleados, la mayoría que ingresaron en los últimos años del gobierno anterior, que porque no iban a trabajar o no desempeñaban un trabajo correcto se decidió que no continuaran”, afirmó Peña retomando la doctrina de la “pesada herencia”.

Sin embargo, su cinismo llegó aún más lejos. Ante la repregunta de Legrand sobre qué pasa con los trabajadores que pierden su puesto, el jefe de Gabinete respondió: “Para empezar, hay mucha gente que ha conseguido trabajo”.

"Podrán conseguir puestos de trabajo en otros lados, mientras la economía crezca y se generen puestos de trabajo", aseguró mientras se profundiza la crisis en el país.