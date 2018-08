Marcos Di Palma dejó en ridículo a Duggan y todos se burlaron de él

El diputado bonaerense Marcos Di Palma dejó mal parado al panelista ultra macrista Pablo Duggan, quien por realizar una insólita defensa del Gobierno recibió las burlas de toda la mesa de Polémica en el Bar

En medio de una discusión política, el ex piloto de competición aseguró que "el Gobierno está haciendo una estafa política con todo lo que prometieron y no hace" y recibió las quejas del oficialista Duggan.

En ese sentido apuntó: "Te pone vaselina y te la da todos los días: Te aumenta la luz, la nafta, el gas, la gente ya no puede ni comer. No estoy hablando a favor del otro gobierno, que hizo muchas cosas mal, pero también muchas cosas bien. Este Gobierno no hace nada mal, lo está haciendo adrede y a favor de todos sus amigos".

"Pablo lo puede explicar mejor porque es diez veces más inteligente que yo", señaló Di Palma. Duggan negó la frase del invitado y el diputado le retrucó: "¿20 veces más?".

La situación devino en una férrea defensa del periodista militante al Gobierno mientras sus compañeros no paraban de reírse. "Sos el número uno de los defensores de la oligarquía", le terminó diciendo el conductor Mariano Iúdica.