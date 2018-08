El biólogo Alberto Kornblihtt fue uno de los científicos que participó ayer de una manifestación frente al Congreso, con el objetivo de denunciar la subejecución presupuestaria ejercida por parte del Gobierno. La imagen del docente junto a su propio meme se viralizó en redes.

La movilización se realizó para denunciar la falta de inversión en las áreas de Ciencia y Técnica y Educación Superior, al tiempo que solicitaron mayores recursos para estos sectores en la antesala de la discusión del Presupuesto 2019. Kornblihtt participó del reclamo y posó junto a un cartel que replicaba su propio meme.

Los manifestantes realizaron desde el mediodía un corte en la Avenida Entre Ríos e instalaron una "feria de ciencias" frente al Palacio Legislativo, mientras que en paralelo se llevó a cabo una audiencia en el anexo con presencia de diputados nacionales para discutir la política científica y la asignación presupuestaria.

Meme Kornblihtt

Kornblihtt se volvió un famoso meme luego de exponer en el Congreso a favor de la legalización del aborto. Durante el debate, el biólogo protagonizó un fuerte cruce con la senadora Silvia Elías de Pérez. La legisladora tucumana hizo un papelón en el Senado cuando comparó una enfermedad incurable con el síndrome de down. Fue en ese momento que el científico pronunció la famosa frase: "No, no está bien, está mal".