Moria Casán: "No lo votaría a Tinelli, no me convence"

Moria Casán trabaja junto a Marcelo Tinelli hace varios años en Showmatch como jurado del "Bailando por un sueño". Por eso, sorprendió su opinión sobre la posible llegada del conductor al mundo de la política al asegurar que no lo votaría.

"Tinelli es un hombre de gran ambición, no le gusta perder a nada, y esta cosa de perder las elecciones de la AFA lo hirió mucho y va por una revancha", sostuvo la diva, entrevistada por Luis Novaresio.

Y sentenció: "Me parece perfecto que si tiene vocación social…No le creo, no cumplió con una cosa que dijo un año y ya no le creo, no lo votaría a él, no me convence".