Marcela Tinayre le pegó duro a Tinelli por sus aspiraciones políticas

Marcela Tinayre, la hija de la conductora Mirtha Lengrand, apuntó contra Marcelo Tinelli por sus aspiraciones políticas y aseguró que no lo votaría.

Luego de que el conductor hablara en varios medios sobre el panorma político del país y dejara latente la posibilidad de una candidatura, la integrante del clan Legrand fue consultada sobre si lo votaría y su respuesta fue contundente.

''No, no, no, me parece que ciencias políticas es una carrera importantísima que todos la deberían cursar, y una cosa es ser popular, ser el número uno de la televisión, pero no sé, por ahora no’’, aseguró en declaraciones a Confrontados.

Pero también agregó: "Guauu que coraje, le admiro el coraje".