En una extensa entrevista radial, Marcelo Tinelli dejó llamativas definiciones en lo que pareció una plataforma para lanzarse al mundo de la política. La gestión de Mauricio Macri, el futuro político de Cristina Kirchner, el rol de su programa, y la confrontación del feminismo hacia su programa fueron algunos tópicos que trató.

El conductor se prestó a una conversación de más de una hora con el periodista Matías Martin y, entre otras descripciones, arrancó definiéndose como peronista, "aunque la palabra peronista por ahí quedó vieja. Prefiero hablar de una mirada social que tengo desde hace muchos años. Me interesa la política desde hace mucho. Mi papá era hiperperonista, tengo raíces peronistas".

Su programa en la política: "Yo no me puedo correr de los últimos 30 años de la política. Según (Carlos) Menem, a partir de la famosa nota que le hicimos ganó la elección. Me lo dijeron ellos. El programa (Videomatch) fue importante en ese momento político".

Mauricio Macri: "Yo te acompaño en el medio del mar, en un barco, con olas de 4 metros, decime a qué puerto le vamos a apuntar, sos vos el que comanda, decime vos. Cuando ves todas las cosas que pasan… No hace falta ir a barrios humildes, la clase media está mal. ¿Cómo te financiás? ¿Cómo van a hacer? Esto quiero saber, cuál es el plan".

Cristina Kirchner y Mauricio Macri:"Tiene que haber una política de crecimiento. Estamos hablando de dos personas, Macri y Cristina son dos caras de la misma moneda. Los dos tienen picado el boleto. Nos van a llevar a elegir entre ellos. Yo hablo con muchos actores, no creo que este país tiene que salir con una persona. Debe haber un consenso general de todos"

Fondo Monetario Internacional: "No me gusta tener una oficina del FMI en el Banco Central. No me siento cómodo. Tenemos que mandar una planilla a Washington para ver cómo nos está yendo. Hay países con déficit fiscal que siguen creciendo, mas que estar hablando todo el tiempo del ajuste. ¿Cuál va a ser la política de crecimiento?"

Su reunión con Manzur: "Viajé a Tucumán para saludar a Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán. Fui a saludarlo, es mi amigo, me ayudó mucho en la AFA. Y después salí con el gobernador Manzur. No tenía ningún problema, siempre digo que la vocación de servicio me gusta. Tengo una fundación hace 25 años, ayudo a mucha gente, voy a las villas. Ir a saludar al gobernador no me pareció nada grave".

Feminismo: "No me ofende que me digan en 2008 que cortaba polleritas. Lo veo y me da vergüenza. Los 30 años del programa tendrán un cambio de contenido que va a ser muy importante y tiene que ver con que el lugar que tiene la mujer tiene que cambiar. El programa tiene que ir por otro lado".

Crisis económica: "Estamos muy mal. Yo recorro, hablo con curas villeros, pastores evangelistas, no hay comida, la gente reclama, no consume. Mi mujer pidió un préstamo para su empresa de zapatos y en un día le subieron el interés un 4.5%".

Cristobal López: "No es algo que me sienta atacado con eso, no tuve una relación muy cercana. Él y (Fabián) De Sousa tenían 20 mil empleados en blanco, habían comprado los medios de Daniel Hadad. Me dijeron que iban a comprar Telefe. A los tres meses, cuando entraron a Ideas del Sur, la operación se cayó. Estuve todo 2013 sin laburar. No me pagaron el sueldo durante un año y medio, se quedaron con el edificio. Obvio que me sentí una víctima".