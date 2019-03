El conductor Marcelo Tinelliaseguró que le da "vergüenza" haber sometido a las participantes a los "cortes de pollera" que realizaba en Showmatch y anticipó que su programa tendrá "un cambio de contenido" que será "muy importante".

En una extensa entrevista con Basta de Todo, que se emite por FM Metro, Tinelli opinó sobre política y la realidad de la Argentina, pero también fue consultado por una de las acciones más repudiadas de su programa. "No me ofende que me digan en 2008 que cortaba polleritas. Lo veo y me da vergüenza", apuntó Tinelli.

El empresario remarcó también que existe un "cambio grande cultural que excede a la televisión" y que cree "fervientemente en eso". Aunque señaló que es "injusto" juzgar a un programa "por el humor que se hacía hace 30, 20 o 10 años", ya que "pasaba por otro lado.

Los 30 años del programa tendrán un cambio de contenido que va a ser muy importante y tiene que ver con que el lugar que tiene la mujer tiene que cambiar. El programa tiene que ir por otro lado".

"Mis hijas y mi mujer muchas veces me marcan el camino. Tengo una admiración muy profunda por todo lo que hacen y su lucha diaria", afirmó.