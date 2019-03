Las declaraciones de Marcelo Tinelli dejaron en claro que más tarde o más temprano, el conductor dará el salto al mundo de la política. Y dentro de las múltiples repercusiones de su decisión, el exhumorista devenido en militante macrista Alfredo Casero salió al cruce con un polémico video.

"Es increíble que saquen de la galera a Tinelli. No podemos seguir bancando a gente que tiene ganas de jugarse una ficha", afirmó, en un video que filmó visiblemente mientras manejaba su auto, en un accionar por lo menos peligroso.

Para pegarle al conductor, Casero chicaneó: "Propongo que Tinelli sea presidente de Titanes en el Ring. Está preparado para eso. Lo puede hacer sin ningún problema".

Embed

"Están llamando a un tipo de la televisión. Están tomando como idiota a la gente porque va a ir a votar a un tipo que lo ve en la tele. Es una barbaridad. Es el país que nos toca vivir. Nadie me puede decir, ¿qué dijiste de Tinelli? Tinelli se pone en la arena política y en la arena política somos todos lo mismo", afirmó el exhumorista abierto defensor de Mauricio Macri.

También aprovechó a criticar al exministro de Economía, Roberto Lavagna, quien se reunió con Tinelli para hablar de política: Y yo te voy a decir cómo termina esto. Lavagna… Tinelli vicepresidente, de paso aprende. Nosotros le seguimos pagando a gente para que aprenda".

"Una vez cada tanto Duhalde, que pobrecito ya está anciano, no se ha aggiornado. No ha podido aggiornarse. Siguen pensando que la gente es estúpida. Y no se enteran que gracias a Twitter las mentiras tienen patas muy cortas", concluyó.