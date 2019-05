Alejandro Fantino arremetió contra la candidatura de Marcelo Tinelli dentro de Alternativa Federal e ironizó sobre el gabinete que integraría un gobierno liderado por el popular conductor.

"¿Cómo se que Navarrete no será jefe de la policía si Tinelli es presidente? ¿Cómo se que el Oso Arturo no se hace cargo de Educación? ¿Como se que el Chato Prada no maneja finanzas?", chicaneó el conductor de Animales Sueltos.

Y luego explicó: "Si nos dejó en la Superliga a Elizondo que era el gerente de Ideas del Sur de la época de Cristobal López. Ese fue el legado de Tinelli en la Superliga Argentina".