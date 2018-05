El ex presidente resaltó las capacidades de una figura que nada tiene que ver con la política.

El ex presidente Eduardo Duhalde consideró que el conductor televisivo Marcelo Tinelli "tiene vocación" y resaltó que "le pondría una fichita" como candidato.

"Tengo una amistad de hace muchos años, es un hombre que me interesa mucho porque se dedica a su pueblo natal, no lo abandona, invierte. Tiene una vocación social que me interesa, pero está desinteresado de todo lo que sea participación en política", sostuvo el político en conversación con Daniel Tognetti por Radio del Plata.

Y enfatizó: "Por supuesto que le veo capacidad política. Las personas que no se olvidan de sus pueblos tienen vocación, pero está desinteresado. Los outsiders en política cada vez le gustan más a la gente y entonces se les abre paso en el mundo. Yo le pondría una fichita a Tinelli".

Asimismo, Duhalde analizó el momento de crisis que atraviesa la Argentina y señaló que existen coincidencias con el 2001, como por ejemplo "la gente enojada, triste, angustiada, las dificultades que la gente tiene en los hogares".

"Ven disminuido su estado de bienestar: Comen cosas más baratas, se tienen que cuidar mucho", advirtió.