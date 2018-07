Marcelo Tinelli deslizó por Instagram una futura candidatura

La llegada de Marcelo Tinelli al mundo de la política parece cuestión de tiempo. No solo sorprendió al periodista Luis Novaresio cuando no descartó una futura candidatura, sino que ahora también lo deslizó a través de su cuenta de Instagram.

"¿Te vas a postular para presidente?", le preguntó un usuario de Instagram a través de la nueva herramienta para preguntar por medio de las 'historias'.

La respuesta de Tinelli no tardó en llegar: "No he pensado en postularme para un cargo específico. Disfruto mucho el contacto con la gente y me gusta pensar que las cosas siempre pueden mejorar".

tinelli historia instagram.jpeg

LEÉ MÁs: Incertidumbre por una sorpresiva conferencia de prensa de Macri