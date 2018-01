Araceli González se convirtió en una de las protagonistas de las semana, luego de afirmar que ella no se considera feminista "porque tiene un hijo varón precioso y un marido hermoso". Tras sus declaraciones, muchas personas del espectáculo salieron a cruzarla. Marcelo Polino se metió en el debate y lanzó una dura calificación contra la actriz: "Se ha convertido en una mujer psiquiátrica".

En un móvil que brindó desde Carlos Paz para el programa Intrusos, conducido por Jorge Rial, el periodista apuntó contra la actriz: "Me pareció interesante el testimonio de Araceli hasta el punto que quiebra e involucra al ex marido, me pareció extorsivo el comentario’’.

En ese sentido, Polino señaló que ''Araceli se ha convertido en una mujer psiquiátrica para, mas allá de que sea real el argumento que dice, hay cosas que se resuelven en un ámbito terapéutico, no en la televisión’’.

Al día siguiente de sus dichos, la actriz volvió a salir en el programa de Jorge Rial, en donde habló de la violencia machista, de la existencia de maridos manipuladores y hasta denunció una situación de acoso que sufrió a los cinco años.