Marcelo Longobardi: "Un 45% de inflación al año es como los Cuadernos"

El periodista de radio Mitre, Marcelo Longobardi, pronunció un fuerte editorial en su programa "Cada Mañana", en donde equiparó el 45 % de inflación del gobierno de Mauricio Macri con la investigación de los cuadernos escritor por el chofer Oscar Centeno.

“Un 45% de inflación es un equivalente económico a los Cuadernos. O te afanan con los cuadernos y los bolsos o te afanan con papeles pintados. Esto es una obviedad cuya respuesta la debe dar la política en su conjunto”, expresó.

En ese sentido, el periodista señaló la fragilidad económica actual: “No tenemos ni moneda ni Banco Central. Porque esto ya no es un aBCRA, al menos como fue concebido. Porque ya no tienen ni mandato, están en comisión”.

“El resultado de toda experiencia delirante es que la argentina se quedó sin moneda y sin Banco Central. Un país sin moneda es un país sin poder. Una nación sin moneda es una nación que no existe”, agregó.

Para Longobardi, “la política ha montado una estafa invisible, una estafa de la que no nos damos cuenta. No hay Cuadernos de esta estafa, no hay un Centeno que haya listado día por día el estropicio que la Argentina ha hecho con su moneda. Pero es igual. Estos papelitos que tenemos con ballenas, yaguaretés, etc no nos sirve para nada”.

Y concluyó: “Entiendo que hubo un despelote. Probablemente por razones superpuestas. Lo cierto es que algo falló. Hemos tenido una emergencia y en una emergencia, lo primero que se hace es apagar el incendio”.