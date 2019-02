SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El periodista de radio Mitre, Marcelo Longobardi, arremetió contra Enrique Pinti luego de que el artista criticara al gobierno del presidente, Mauricio Macri.

Días atrás, el actor contó que estaba atravesando un mal momento económico y no podía afrontar los gastos de la obra social.

"Parece más un problema personal. Ha llenado temporadas de teatro durante muchísimos años. Politizar esta discusión es medio delirante", manifestó el conductor de Cada Mañana.

Y agregó: "Por ahí tuvo problemas en la administración de su dinero y no pudo ahorrar. Puede ser que haya manejado mal su dinero o haya tenido dificultades, con independencia del Gobierno".

"Es la primera vez que el agua me llega al cuello, no porque esté en la ruina o me vayan a ver desesperado pidiendo limosna (...) nosotros los actores no somos ejemplo de trabajo, el nuestro es un gremio de desocupados en todo el mundo", había manifestado Pinti los días anteriores.