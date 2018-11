Maradona volvió a hablar de Messi y reveló un desconocido detalle

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El mejor futbolista de todos los tiempos, Diego Maradona, explicó las afirmaciones que realizó sobre Messi tiempo atrás y reveló un fuerte detalle de su paso por la Selección argentina.

"Messi es amigo mío y yo jamás voy a hablar mal de un amigo. En todo caso, se lo digo en la cara. No se lo mando a decir por una entrevista. De Messi digo que es un fenómeno y nada más", aseguró Diego.

Y resaltó: "Y que había jugadores que iban 20 al baño, pero nunca me referí a Messi. Al contrario, lo que quería Messi era cambiarse rápido, salir a la cancha, y buscar el balón, cosa que muchos otros no hacían. Se escondían del balón"

Las aclaraciones del actual técnico de Dorados de Sinaloa hacen referencia a una entrevista que realizó el mes pasado para Fox Sports México, en la que llamó la atención por sus polémicas referencias a la 'Pulga'.

"Hubo jugadores en el Mundial 2010 que aquel día ya habían sacado pasaje para Argentina"

Asimismo, el 10 remarcó que adora a Messi y recordó que Tras el 4-0 contra Alemania en el Mundial 2010, lo vio "llorar en el vestuario".

Y reveló: "Que se enoje quien se enoje: hubo jugadores en el Mundial 2010 que aquel día ya habían sacado pasaje para Argentina. Y eso Messi no lo hizo. Messi es un hombre de códigos, y por eso lo escuché llorar en la ducha".

En tanto que se esperanzó con un regreso del rosarino a la Selección. "Me parece que sí, tendrá que volver, porque si no estamos en el horno. No tenemos un jugador que tire una pared… pero por ahora que descanse", indicó.