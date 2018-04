Diego Armando Maradona podría quedarse sin ir a Rusia a ver el Mundial de este año por una denuncia de acoso en su contra.

El ex futbolista fue acusado el año pasado por una periodista rusa. Por ello, trascendió que peligra la visita del "Diez" al país ruso, debido a que podría tener la entrada prohibida por la denuncia que la periodista realizó en contra de él.

Según contó el año pasado Ekaterina Nadolskaya, lo que ocurrió es que ella fue citada en la habitación del ex futbolista para llevar a cabo una entrevista.

La periodista afirma que Maradona la acosó y le ofreció dinero a cambio de mantener relaciones sexuales con ella.

Ekaterina sostuvo ante la prensa rusa que una vez que ingresó a la habitación, Diego se quitó la ropa, por lo que ella comenzó a gritar asustada. “Vino su ayudante y me arrojó 500 dólares y me sacaron de la habitación los guardias de seguridad. No me dejaron ni sacar la ropa”, contó sobre el escándalo.

"Ya estamos en contacto con la embajada y por ahora no llegó ninguna citación, pero si lo llaman, Diego irá a declarar", contó el abogado Matías Morla a Dairio Popular.