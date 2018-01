El mejor jugador de todos los tiempos, Diego Armando Maradona, y el ex arquero paraguayo José Luis Félix Chilavert se cruzaron fuerte por la reciente condena por supuesta corrupción contra el ex presidente brasileño, Luis Inácio 'Lula' Da Silva.

La embestida de la Justicia brasileña contra 'Lula' generó polémica a nivel mundial y fiel a su estilo, Maradona salió a apoyar al ex mandatario con una foto de una camiseta de brasil que llevaba el nombre del líder del PT.

Tras el mensaje de Diego, un usuario de Twitter le pidió una opinión al respecto a Chilavert, quien respondió "Vergüenza mundial". Sin embargo, otro usuario le replicó que "al lado de Maradona tú no has ganado nada", en alusión a la conocida frase del ex Vélez.

Pero la siguiente intervención de 'Chila' redobló la apuesta: "Gané muchas finales, Cuatro veces el mejor del mundo y sin drogas. Saludos".

El mensaje hizo enojar al entorno del 10, que no tardó en responder. "La droga no mejora el rendimiento deportivo. Diego fue el mejor y no necesitó de las drogas. El drogadicto es un enfermo al que hay que ayudar y no señalar", salió al cruce el abogado y amigo de Maradona, Matías Morla.

La pelea no quedó ahí, ya que el propio campeón del mundo decidió responder las agresiones. En declaraciones a Clarín sostuvo: "Chilavert es un panqueque. Que deje de comer porque no va a entrar más en cuadro. En Brasil me dijo que estaba conmigo. El panqueque es él; el falso es él. Además, ¿qué sabe Chilavert de la droga y el fútbol? ¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado droga? Un jugador de la puta madre...".

"Tenía 24 años cuando consumí droga por primera vez. Fue en Barcelona. Ha sido el error más grande de mi vida. La droga mata. Me considero un afortunado porque hoy puedo hablar de esto y contárselo a los chicos. Hace 14 años que no tomo más droga. Si hubiese seguido, ya estaría muerto", concluyó el 10.