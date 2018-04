Maradona rompió el silencio y enfrentó las críticas por no venir al casamiento de Dalma

A través de un audio por Whatsapp, el astro del fútbol Diego Maradona le contó al conductor Jorge Rial por qué no pudo asistir a la boda de su hija Dalma y detalló la situación que vive en Dubai con su club Al Fujairah y la tabla de posiciones.

En el programa de Intrusos, el DT aclaró: “Yo le dije a Dalma que si podía iba, pero justo nos jugábamos la vida con 30 familias y eso es de algo que nadie habló. Tengo 30 jugadores con familia, hijo y no puedo dejarlos”.

“Se lo había dicho a Dalma, si no me toca partido yo voy pero si me toca no, porque tengo 30 familias con las que tengo que trabajar para darle de comer. No se crean que todo en Dubai son todos multimillonarios”, arremetió el ex futbolista.

En la segunda parte del audio, Maradona respondió a las críticas que provocó su ausencia y reveló: “Fijate donde vivía Dalma y donde compró ahora. Preguntale a la madre cuánto puso”.

“Cuando faltan tres fechas para que termine el campeonato, por qué no esperar tres semanas más si mi hija ya vivía hace cuatro años en pareja con quien hoy es el marido”, cuestionó el Diez y arremetió: “Voy a poner la cara siempre por mis dos hijas”.