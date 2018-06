El mejor jugador de todos los tiempos, Diego Maradona, realizó un duro análisis de la derrota de Argentina por 3 a 0 frente a Croacia y pidió tener una reunión con los jugadores y otros campeones del mundo para recuperar al equipo.

El ahora entrenador fue muy crítico de Jorge Sampaoli y el presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, en De la mano del 10, su programa que se emite por Telesur y El Destape.

"Estoy con una rabia que no se puede transmitir y una bronca interior muy grande, porque el que vistió esa camiseta no puede ver que sea vapuleada así por un equipo croata que no es Alemania, no es Brasil, no es Holanda ni España. Pero esto tiene un culpable, y el culpable es el presidente de AFA. Todo el mundo se comió la galletita de que Sampaoli venía con las computadores, con los drones, con 14 ayudantes y 25 sparrings. Me parece que hay una falta total de autoridad por parte de Tapia", disparó el 10 en el comienzo.

Y resaltó: "Está muy mal la cosa, porque Argentina no sabe a qué juega, no tiene solución para nada. A Islandia no le hicimos daño y ayer no se vio ningún cambio de mentalidad. Ahora se abrió una pequeña puerta, pero el problema no es Nigeria, el problema somos nosotros".

Maradona, se sumó a las críticas de Diego Pablo Simeone, que se filtraron a través de un audio que se hizo viral, e lanzó una fuerte premisa. . "Ayer lo escuchaba al Cholo y sí, si ayer en el vestuario de Argentina no hubo piñas, es porque no tenemos huevos. Porque ayer Croacia parecía la Naranja Mecánica al lado nuestro", apuntó.

Y en ese contexto, Diego hizo un contundente pedido: "Me encantaría tener una reunión con ellos, con Pumpido, con Goyco, con Caniggia, con Troglio, con el mismo Passarella si quiere venir, con Valdano. Vamos a defender el prestigio, muchachos. Nos costó demasiado estar donde estamos para que venga Croacia, nos haga tres goles y nos vayamos con los brazos cruzados sin que nadie ponga una pierna fuerte".

"Hay que respetar lo que yo corrí, viejo. Porque yo no hice los goles que hice frente a Bélgica o contra Inglaterra porque no me entrené o porque no fui al frente. Todo lo contrario, yo les daba por acá (señaló sus costillas) a los defensores belga e ingleses, y me la jugué porque sabía que mi vieja me estaba mirando, porque Argentina me estaba mirando. Ayer me dio mucha pena ver la cantidad de gente argentina que se empeñó todo para venir a este Mundial y que se fue tan mal anímicamente teniendo en la cancha a un equipo que no da respuestas", sentenció.