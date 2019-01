SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Tras 47 años abierto, finalmente cerrará el bolcihe marplatense Sobremonte, según confirmó el empresario y dueño Eduardo Aracil.

La noticia sorprende por ocurrir en pleno arranque de la segunda quincena de enero, lo que años atrás le representaba días de recaudaciones récord. Sobremonte era uno de los clásicos boliches de la temporada marplatense, ubicado sobre la avenida Constitución.

“Lo que no pudo la guerra de Malvinas, ni los militares, ni la maldita Policía, lo pudo un juez influenciado por los fiscales de la AFIP, que le contaron el cuento de la asociación ilícita como si fuéramos unos delincuentes. No entendió el derecho al espectáculo y como no lo entiende, lo rompe”, aseguró el dueño.

Las tarifas también influyeron en el fin del histórico sitio: “Llegaban $160.000 de luz y $80.000 de agua”.

El anuncio sorprende más por ocurrir en lo que debería ser la mejor época de la temporada. Según datos del Ente Municipal de Turismo (EMTUR), en Mar del Plata hubo 30 mil turistas menos en la primera quincena de enero, un 5% menor al 2018.