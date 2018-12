Manguel había denunciado que la acosaron, Leuco se metió y la periodista lo dejó en off side

La periodista Romina Manguel desmintió la versión del ultraoficialista Alfredo Leuco. Luego de la denuncia pública de acoso por la panelista de Animales Sueltos, varios periodistas salieron a responsabilizar a un funcionario de Cambiemos por el hostigamiento.

A través de su cuenta de Twitter, Manguel afirmó: "Nunca hablé con Alfredo Leuco ni on ni off. Nunca". Hace algunos días, la periodista había revelado que un habitual invitado al programa donde participa la había acosado en reiteradas ocasiones, pero aclaró que no iba a dar nombres por ahora.

Sin embargo, el periodista macrista no hizo caso a la petición de Manguel y sostuvo en su programa de radio que un importante funcionario fue el responsable. Al aire mencionó el nombre, pero este medio decide no repetirlo por respeto a la periodista.