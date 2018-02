Nicole Cusmai tiene dos años y nació con dos cardiopatías congénitas. Fue operada en dos oportunidades y el post operatorio deterioró su salud lo que le provocó un paro cardiorrespiratorio. Tras una ardua pelea de su mamá, Bárbara Fernández, y de su familia, logró la internación domiciliaria y el certificado por discapacidad pero ahora se enfrenta a una nueva batalla que es contra la burocracia de poder tramitar la pensión.

En el 2016, luego de un año de estar internada en terapia intensiva, Bárbara peleó para que le den un certificado por discapacidad y así poder conseguir la internación en su casa. Hoy Nicole está estable pero toma medicación cardiológica, tiene hipotiroidismo, sufre de epilepsia refractaria, tiene un retraso madurativo e hipoacusia.

“Con mucho esfuerzo la traje a mi casa, fue todo un esfuerzo en familia para jamas tratarla como si tuviera una discapacidad aunque las tiene. Fue un esfuerzo sobrehumano para que la gorda esté mejor”, contó Bárbara a El Destape.

La situación se complejizó cuando el padre de Nicole se quedó sin trabajo con el cambio de Gobierno. Al poco tiempo, consiguió un puesto en Shell pero en noviembre del año pasado fue despedido “sin tener en cuenta que tenía una hija discapacitada y si perdía su trabajo, Nicole perdía la internación domiciliaria”.

“Cuesta más de 220 mil pesos la internación domiciliaria, más la mantención de las maquinas, la medicación que toma para las convulsiones”, detalló Bárbara.

Ahora el padre de Nicole se encuentra trabajando pero en Pilar, mientras que ellos viven en Quilmes, por lo cual, solo ve a su familia los días que tiene franco.

Embed

Tras las batallas que tuvo que librar la familia Cusmai, ahora les toca enfrentar el engorroso trámite burocrático para conseguir la pensión de discapacidad en la oficina de Desarrollo Social de Quilmes. No es la primera vez que Bárbara concurre al lugar, sino que son varias las veces que tuvo que ir y por un papel que le faltó o porque el tiempo permitido para realizar el trámite expiró, nunca pudo concretarlo.

“Te piden que presentes el certificado de discapacidad junto a una carta de cada especialista que certifique cada discapacidad. Para conseguir eso, necesitas un turno con cada médico (neurólogo, cardiólogo, especialista en hipoacusia, gastroenterólogo), que firmen y sellen la hoja. Después tenes que volver a pedir un turno para una junta médica que evalúen los papeles y certifiquen las patologías que padece tu hija y para todo eso, no puede pasar más de seis meses y siempre se excede ese tiempo”, detalló la mamá de Nicole.

Y relató: “Una vez conseguí todos los papeles, cuando fui me olvidé de llevar uno y pedí que me dieran un turno pero me dijeron que no porque tenía que tener todos los papales para una junta médica”.

La última vez que Bárbara se presentó a las oficinas de Desarrollo Social fue hace tres semanas, y ahora irá para ver si puede acceder a una junta médica. “Después de que revisan los papeles y certifican el caso, se supone que ya se inician los trámites para cobrar la pensión pero tarda un año en hacerse efectivo el cobro”, cuestionó.

Embed

Pero la atención en las oficinas de Quilmes no es la mejor. Con impotencia e indignación, filmó con su celular las condiciones en las que fue atendida , ya que, según calificó “es un galpón que no tiene rampas para discapacitados ni ventilación”.

Embed

Embed

“Hay chicos que mueren esperando la pensión porque son niños en estado delicado. Como están hoy no están mañana y eso no lo entienden. Cuando vas a hacer el trámite te hacen sentir que estas pidiendo una limosna”, expresó Bárbara y advirtió que ahora para los trámites de la pensión “te piden muchos más papeles y quieren ellos mismo analizar si el caso es cierto o no cuando tenes un certificado por discapacidad que lo dice”.

Y para finalizar, sentenció: “Te hacen sentir que vos sos una escoria de la sociedad y no es justo”.