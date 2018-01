Malena Pichot le dio cátedra a Araceli González sobre el feminismo y la dejo off side

Tras las polémicas declaraciones de la actriz Araceli González sobre el feminismo, la comediante y escritora Malena Pichot le dedicó una serie de tuits sobre la lucha feminista y la dejó mal parada.

LEÉ MÁS: La desafortunada frase de Araceli Gónzalez sobre el feminismo

Al escuchar las declaraciones, la standapera arremetió en su red social: “Araceli dice que no es feminista porque tiene un hijo varón y un marido”.

Embed Araceli dice que no es feminista porque tiene un hijo varón y un marido ♀️ — malena pichot (@malepichot) 23 de enero de 2018

Embed “No soy feminista pero reivindico toda la lucha de las mujeres por sus derechos y libertades y aplaudo la decisión de las mujeres de no callar ante los abusos” Sí sos feminista, un poco imbecil también. Una cosa no quita la otra claro — malena pichot (@malepichot) 23 de enero de 2018

E ironizó: “No soy feminista pero reivindico toda la lucha de las mujeres por sus derechos y libertades y aplaudo la decisión de las mujeres de no callar ante los abusos’” Sí sos feminista, un poco imbécil también. Una cosa no quita la otra claro“.

Tras las repercusiones, González intentó aclarar sus dichos pero solo se hundió un poco más: “Al decir que no soy feminista y que las respeto, mi género me trató de ignorante. Nadie tiene que explicarme qué es el feminismo y qué es lo que defiende. Lo sé! Yo elijo defender nuestros derechos. Siempre! Sin pertenecer a ningún movimiento. Respetando a todos y todas”.

Pero Pichot no lo dejó pasar y disparó: “Dijiste en la televisión que ser feminista es odiar a los hombres. Por lo tanto no, no sabes lo que es feminismo. Estás muy equivocada. Y no es tu género el que te dice ignorante, son algunas personas”.

“Las feministas no vamos a defender a mujeres que dicen cosas horribles e hirientes solo porque son mujeres. Esta es la prueba de que no defendemos un género para atacar a otro. Defendemos ideales más allá de los genitales de las personas”, apuntó.

A partir de las declaraciones de González, el hastag #soyfeminista se volvió tendencia y decenas de famosas salieron a responderle a la actriz su equivocada definición.