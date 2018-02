Malena Pichot estalló contra el ataque a las feministas que hizo Facundo Arana

En una nota con Clarín, Facundo Arana atacó a las feministas, le dijo "que se vayan a cagar" y Malena Pichot estalló.

La actriz le contestó duramente con una serie de tuits por sus lamentables frases machistas.

"Por que no te vas a la punta del Everest a ver si llueve facu?", arrancó Pichot. Y siguió: "Feminista de verdad: está en contra de despenalizar el aborto, no cree en que las mujeres debieran hablar tanto, no cree tampoco que exista el acoso en general".

Pichot agregó: "Es violacion solo si la mujer está muerta. Sí cree que está bien que las mujeres estudien y trabajen".

Sobre el feminismo, dejó en claro: "A todos los que tienen el coraje inmundo de salir a decir qué hay un feminismo bueno y otro malo un feminismo verdadero y otro que no, les pido que tengan los huevos y el cerebro de definir cada uno así demuestran qué saben y que no".

Y cerró: "Si dicen boludeces los vamos a gastar. Banquensela es la ley de la vida. Quieren decir sus boludeces y no quedar como boludos. Lo siento cachorros, no son los 80’s"